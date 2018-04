¡100 programas! ¡Asado y brindis!

Muy bien acompañado, Juanchi Baleirón festeja las primeras cien emisiones de Asado Vegano por Nacional Rock y recibe saludos de muchos amigos.

Bebe Contepomi, Pedro Alfonso, Luciana Rubinska, Emiliano (NTVG), Maju Lozano, Richard Coleman, Lito Vitale, Marcelo Moura, Sergio Rotman, Antonio Birabent, Christian Basso, Gabriel Schultz, Silvana Sosto, Cande Vetrano, Juanse, Los Caligaris, Eddie Babenco, Pipi Piazzolla, Cayetano, Felipe Colombo, Cecilia Elía, Néstor Ramljak (Nonpalidece), Coti, Marcelo Pelleriti, Tito Losavio.

También Rano, Gillespi, Juan Di Natale, Eduardo De la Puente, Kevin Johansen, Migue Granados, Sebastián Wainraich, Christophe, José Chatruc, Manuel Moretti por Estelares, Hilda Lizarazu, Cabito, Frankie Langdon, Micky Huidobro (Molotov), Juan Ignacio Chela, Diego Ripoll, Cucho (Auténticos Decadentes), Bobby Flores.

No faltan secciones habituales, como el cuestionario por WhatsApp sobre gustos musicales, la disección Riff- Raff de un tema clásico (Johnny B. Goode compuesto por Chuck Berry), la receta de Santiago Rapela ideal para esta ocasión, y anuncios. Se viene el disco Naranja Persa 2.

Playlist: Better Things, The Kinks Town Called Malice, The Jam Just Got Back, Cheap Trick Rock and Roll Never Forgets, Bob Seger Sin disfraz, Virus American Fun, The Stompers Here I Am, UB40 Rock The Boat, Hues Corporation Every 1's a Winner, Hot Chocolate Prometeo, Ciro y Los Persas Solo por las calles del olvido, Kapanga