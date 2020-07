10 años de visibilizar a quienes históricamente vivieron su amor en silencio

“Qué desperdicio de hombre”. “No me molesta, pero que lo hagan dentro de su casa”. “Yo soy muy abierto, pero que no lo muestren como ejemplo”. “Como pueden estar dos minas juntas, y las criaturas, por favor”. Estas son algunas de las frases que se escucharon y se siguen escuchando por parte de quienes creen que los derechos a elegir libremente cómo y a quién amar, sólo les corresponde a algunos. El 15 de julio de 2010, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario en Argentina, lo que permitió visibilizar toda una comunidad que históricamente había vivido su forma de amar en silencio. “Lo que te cambia no es a nivel relación, sino a nivel de derechos. Tener la seguridad de que somos personas reconocidas en nuestro vínculo con respaldo de obra social, de pensiones, de herencias y también con adquisiciones en común”, señaló una protagonista de esta lucha, en el micro de INESI.

Bordadas de Violeta es el micro del Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Comunicación, Educación y Género (INESI), el cual tiene un espacio todos los miércoles en el aire de LT14, tras los boletines informativos de las 10.30, 17.30 y 22.30. Allí se habla de sexualidades, historias, miedos y pasiones.