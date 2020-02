Si compiono 90 anni dalla nascita di Maria Elena Walsh, deceduta nel 2011, una delle voci poetiche più importanti in Argentina negli ultimi decenni. Per questo motivo è stata inaugurata una grande mostra restrospettiva presso il Centro Culturale Kirchner di Buenos Aires, con la curatela e la supervisione generale della sua compagna per oltre 30 anni, la rinomata fotografa Sara Facio.