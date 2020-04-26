（标题）台湾：如何遏制流行疫

台湾被作为有效阻止冠状病毒在人群中感染病例急剧上升行动的参考。实际上， 截至4月16日星期五，他们在连续三天内达到没有新增感染病例的目标。

自12月以来，台北政府关闭了边界，设置了受控隔离区，整个人口接受在公共场所使用口罩，人与人之间保持一定距离和对活动进行控制的规定。政府也对居民进行了大规模的测试。

同时台北政府推出了各种信贷和融资，以减轻隔离对当地经济产生的影响。

以下是RAE阿根廷迈向世界西班牙语组对台湾国际广播电台记者Andrea Wang采访录音的一部分：

///自台湾发生第一批病例至今已经过去三个月了，都是外来的。我们是最早受到影响的国家之一，因为离中国大陆很近和每天海峡两岸之间的交流，

政府立即成立了一个紧急委员会，每天下午两点为所有公民提供准确的数据。 到目前为止，只有395人被感染，只有55人本地感染。

甚至，4月16日星期五，台湾实现了没有新增病例的目标。我们很高兴。///

翻译和主持：汲丽娜

西班牙语采访和制作：西尔瓦娜·阿韦拉内达

网页管理员：朱利安·科尔特斯

4月16日，台湾实现了岛上连续3天冠状病毒感染病例为0的目标。截至当日，累计病例395例（340例为外来病例和55例在本地感染），6人死亡。全世界共有230多万确诊病例。