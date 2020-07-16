阿根廷AMIA遭受袭击26年之后

总统阿尔贝托·费尔南德斯（AlbertoFernández）和西班牙前总统费利佩·冈萨雷斯（Felipe González）将参加各种纪念AMIA（以色列阿根廷互助协会）遭受袭击26周年活动。口号是“正义不撒手”，以提醒人们不要忘记布宜诺斯艾利斯市犹太人总部爆炸案的85名遇难者和300多名受伤者。

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费尔南德斯周四将与美洲犹太人委员会拉丁美洲和拉丁美洲事务贝尔弗研究所所长狄娜·西格尔·范恩（Dina Siegel Vann）进行会谈。目的是“发出反对所有形式的恐怖主义和反犹太主义的声音”。

同时，鉴于7月18日星期六是犹太宗教中的安息日，西班牙前总统冈萨雷斯（González）将于星期五上午9.53进行讲话。

由于阿根廷针对冠状病毒采取了社会隔离措施，所以各种活动都以虚拟的形式进行。AMIA的主席阿里尔·艾希鲍姆（Ariel Eichbaum）强调：“我们创造为了使阿根廷以及世界各地更多的人加入到我们当中的条件。并且我们将一如既往地以同样有力的力量来表达我们需求正义的要求。”

虚拟大会的主场会议由AMIA，阿根廷以色列人协会（DAIA）代表团和受害者的家属联合组织。您可以通过AMIA的官方帐户Amia Online和在YouTube上的AmiaTV进行关注。

主持：汲丽娜

制作：西尔瓦娜·阿韦拉内达

网页：胡利安·科尔特斯