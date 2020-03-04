十个感动世界的阿根廷人 RAE 阿根廷面向世界 迭戈•马拉多纳（Diego Maradona），10号：辉煌的，有争议的，全球性的 – 所有阿根廷人的护照。 04/03/2020 emailFacebookTwitter 一位全球受欢迎的偶像。作为一个男人，作为一个公民社会的形象，作为一个运动员。马拉多纳的形象就是如此复杂。 迭戈于1961年10月出生于布宜诺斯艾利斯。他父母出身贫穷但辛勤，他们还生有另外七个孩子。在菲奥里托（Fiorito）街区8个孩子睡在一间不到6平方米的房间里，他的才华在那里得到了发展，他成为有史以来最灵巧，最有才华的足球运动员之一…… 也就是说，世界上最好的足球运动员。 http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2020/03/04122420/03-Maradona-Chino-43729241242.mp3.mp3 Noticias relacionadas RAE 阿根廷面向世界 十个感动世界的阿根廷人 Estela de Carlotto http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2019/12/19131118/10-Argentinos-Carlotto-Chino.mp3 RAE 阿根廷面向世界 专题节目 DX新闻 http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2019/12/16135549/ActualidadDX.13del12.Chino_.wav