十个感动世界的阿根廷人 RAE 阿根廷面向世界

迭戈•马拉多纳（Diego Maradona），10号：辉煌的，有争议的，全球性的 – 所有阿根廷人的护照。

一位全球受欢迎的偶像。作为一个男人，作为一个公民社会的形象，作为一个运动员。马拉多纳的形象就是如此复杂。
迭戈于1961年10月出生于布宜诺斯艾利斯。他父母出身贫穷但辛勤，他们还生有另外七个孩子。在菲奥里托（Fiorito）街区8个孩子睡在一间不到6平方米的房间里，他的才华在那里得到了发展，他成为有史以来最灵巧，最有才华的足球运动员之一…… 也就是说，世界上最好的足球运动员。

Noticias relacionadas

RAE 阿根廷面向世界

十个感动世界的阿根廷人
Estela de Carlotto

RAE 阿根廷面向世界

专题节目
DX新闻