家中制作 RAE 阿根廷面向世界 登革热，阿根廷悄声无息的流行疫病 29/04/2020 emailFacebookTwitter 在冠状病毒大流行的同时，登革热是阿根廷领土上几年前就已经开始流行的另外一种疫病，而且这种情况将会持续下去。该疫病在严重的情况下是致命的，它是由一种蚊子（白纹伊蚊）传播的热病。 http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/29165533/Edit-Dengue.-Chino-mp3.mp3 主持和翻译：汲丽娜 制作：西尔瓦娜·阿韦拉内达 网址管理员：朱利安·科尔特斯 Noticias relacionadas RAE 阿根廷面向世界 （标题）阿罗约以社会基础押注来摆脱社会危机 听众朋友你好！我是节目主持人汲丽娜。 http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/24132606/Edit-Arroyo.-Chino.-mp3.mp3DESCARGAR RAE 阿根廷面向世界 阿根廷鼓掌 向医务和其他基本服务人员致敬 http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/07121327/Aplausos-Final2.-mp3-1.mp3DESCARGAR