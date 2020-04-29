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登革热，阿根廷悄声无息的流行疫病

在冠状病毒大流行的同时，登革热是阿根廷领土上几年前就已经开始流行的另外一种疫病，而且这种情况将会持续下去。该疫病在严重的情况下是致命的，它是由一种蚊子（白纹伊蚊）传播的热病。

 

 

主持和翻译：汲丽娜

制作：西尔瓦娜·阿韦拉内达

网址管理员：朱利安·科尔特斯

 

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听众朋友你好！我是节目主持人汲丽娜。

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