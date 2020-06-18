梦想实现一个公平阿根廷的英雄

今年阿根廷纪念其最重要的英雄之一曼努埃尔·贝尔格拉诺（Manuel Belgrano）逝世200周年。他是律师，政治家，记者和军人，他梦想实现一个公平的国家，为了追求这一理想最终穷死并被遗忘。

曼努埃尔·贝尔格拉诺（Manuel Belgrano）是“克里奥尔人”。也就是说，一个白人在西班牙殖民地的领土上出生。他在西班牙萨拉曼卡大学学习法律。回国后，在18世纪末和19世纪初，积极参与促进领土独立进程，当时那些领土在拉普拉塔河总督府管辖之内。

贝尔格拉诺伟大的身影通过他写的一封信显示出来。他写道：“我的热情被击垮了，我知道为了自己利益的人将大家的利益推迟了，他们不会采取任何有利于各省的措施 “。

即便如此，他还是投入了自己的个人财富，健康和私人生活，为了解放西班牙对人民的束缚。

他于1820年6月20日在孤独中去世。 被那些不同意贝尔格拉诺的克里奥尔人，印第安人和黑人是新阿根廷创始成员想法的人的批评。他享年只有50岁，只能用一块手表付医疗费给他的医生。一百年后，这块手表在布宜诺斯艾利斯市的一家博物馆被盗。

在他去世200年后，渴望公平的生活条件仍然是一种口号。

为了向这位阿根廷国旗的创造者致敬，Rae-阿根廷迈向世界与听众朋友们分享歌曲“ Sube”的视频，歌曲由维克托·埃雷迪亚（Victor Heredia）创作并由梅赛德斯·索萨（Mercedes Sosa）演唱。

主持：汲丽娜

文章: 西尔瓦娜·阿韦拉内达

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