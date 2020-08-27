在庆祝阿根廷广播100周年之际是回忆广播史的最好时机。

这是一种在声音和熟悉的旋律之间构建的，在Noblex Carina或在那个Spica中共鸣的回忆。它们的皮套上有一种香味，只要闭上眼睛，我们就可以完全的识别它们。

但是像往常一样，还有另一个历史。

广播作为政治工具的历史。是在危机，冲突和战争时期的广播。是不在早晨的厨房全音量的广播，而是在黑暗中戴着耳机收听的广播。

还有另一种广播。 我们处于危险情况下的广播。

谁想了解一下，就接着读下去……

比利牛斯电台

西班牙内战后，由西班牙共产党建立的反法兰克电台开播，它就是已经有36年历史的西班牙独立电台（也被称作比利牛斯电台，因为该台的天线位于比利牛斯山脉的某个地方）。实际上在1941年至1977年之间，该台从苏联广播，之后从罗马尼亚广播，但是天线始终指向西班牙。播出将近10,8000条宣传性的消息，3000多个小册子被保存起来，其中包括成千上万件听众的来信。

通过在夜间和低音量收听其节目，收听到了La Pasionaria或Santiago Carrillo的讲话，以及对Rafael Alberti或Joan Manuel Serrat的采访。

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切的世界

世界电台早已不是原来的样子了。但是，早在1958年，该台的一名记者豪尔赫·里卡多·马塞蒂（Jorge Ricardo Masetti）去到古巴，其任务是在革命战争中采访菲德尔·卡斯特罗（Fidel Castro）和埃内斯托·格瓦拉（Ernesto Guevara）。

这些采访的影响如此之大，以至于鲁道夫·沃尔什（Rodolfo Walsh）将马塞蒂的作品定义为拉丁美洲新闻业最重要的壮举。由于各种原因，未完整播出该材料。因此，布宜诺斯艾利斯世界电台特派记者决定到战地进行重新采访，这样，感谢由切·格瓦拉（Che Guevara）建立的，至今仍在广播的起义军电台（Radio Rebelde），阿根廷以及美洲大陆其他国家，尤其是古巴的公众得以听到这一访谈。

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聆听智利

1973年9月11日制作了广播史上最好的内容：萨尔瓦多·阿连德（Salvador Allende）最后一次讲话，由马加兰广播电台（Radio Magallanes）播出，其播放，录音和复制显示了录音室操作员的重要性。当晚“聆听智利”开始广播，这是一个直到皮诺切特专政的最后一天由莫斯科广播电台每晚播出的节目。它表达了智利人团结一致的声音。其听众数量极高。

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哥斯达黎加的蒙托内罗斯

1979年，政治组织蒙托内罗斯决定在哥斯达黎加建立一家被命名为大陆新闻电台的短波电台。它的发射天线面向我国，尽管在阿根廷境内运行的发射机反复受到干扰，但仍可以在31米频段上收听到它的节目。这家电台在萨尔瓦多起着至关重要的作用（它现场直播了阿诺尔夫·罗梅罗大主教被暗杀并同时做的最后一次讲道），以及桑迪尼斯塔阵线在尼加拉瓜的协调行动。有许多解密文件提到阿根廷独裁政权对这些广播的关注。该广播电台遭受了尼加拉瓜反对派团体和我国军事情报人员的袭击，直到其广播许可被取消而最终停播。

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瑞典电台告诉我们离我家15个街区发生的事情

在最后一次公民军事独裁专政时期，审查制度的爪子伸向了cw1电台，阿里尔·斯利姆告诉我们，已成为记忆的此公告还有更多信息。通过躲避审查制度，我们可以收听到一些电台的西班牙语节目，像在荷兰电台找到我们的梅赛德斯·索萨，在法国国际广播电台收听对五月广场母亲的采访，或胡里奥·科尔塔扎尔应德国之声的要求撰写的广播剧。

我们从其他国家的电台中听到我们国家内部正在发生的事情。

值得一提的是瑞典电台在面向拉丁美洲的服务中谴责我国不断​​发生的侵犯人权行为，但本地广播电台却确保我们是尊重人权的国家。

当我14岁那年，我是一个充满热情的短波电台听众，由于来自像斯德哥尔摩这样的广播电台，我才发现离我家仅几个街区的地方所发生的事情。

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硝烟密布的广播背后

马尔维纳斯群岛战争也是最后一次无线电的战争。军队登陆的第一步是接管FIBS广播电台，该台在4月1日晚上至2日连续播放。不久之后，LRA60马尔维纳斯群岛国家广播电台开始在相同的演播室里播放节目。

冲突期间，阿根廷官方国际广播电台（由胡里奥·拉各斯领导的RAE阿根廷对外广播电台）和英国BBC广播电台成功地履行了其职责。

但是在空中闯入了两国的战争宣传电台。阿根廷这边是自由电台，其主持人西尔维娅·费尔南德斯·巴里奥（SilviaFernándezBarrio）的声音具有极强的女性和性感的魅力，目的是挫败进入我们领土的英国军队的士气。

另一边，英国国防部没收了BBC发射器之一，并将971南大西洋电台投入广播中，这家宣传台的节目使我们的部队士气低落。

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哪里有危险，哪里就会有广播：第二次世界大战中的东京玫瑰，莫拉桑的我们会胜利电台，救星是跳跃柏林墙的欧洲自由电台，或只能听到在国际水域的船上广播的秘密电台播出的唱盘。

这些以及许多其他当我们的生活处于危险时广播的电台。

阿德里安·科罗尔

感谢：

南加利纳

哈维尔·扎佛拉

丹尼尔·伊格莱西亚斯