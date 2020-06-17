意大利歌手托斯卡·多纳蒂（Tosca Donati）在盛大开幕式上演唱

ITALIA XXI邀请您参加其2020年周期

ITALIA XXI邀请您参加其2020年周期 RAE 阿根廷面向世界

6月21日在欧洲主要城市举行国际音乐节的框架内，ITALIA XXI系列通过流媒体展示意大利著名歌手托斯卡·多纳蒂的演唱。

星期日，阿根廷时间下午6点（世界标准时 21点）开幕，这是连接阿根廷和意大利非常重要的文化活动。

TALIA XXI的重启，再次强调了剧院的使命，以及其对艺术家和忠实观众的承诺。

多纳蒂是一位经验丰富的艺术家。他是歌手，演员，表演家，除了他的个人独唱事业外，他还与其他伟大的意大利和国际艺术家合作。

您可以在罗马斗兽场剧院和各个意大利机构的社交网络上免费观看音乐会。您只需点击便会与我们一起享受这一美妙的提议！

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTc49UIMVzl-wG03bKAA5Cg

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCgHJY5RTRdu3r-mO56bY0Xg （布宜诺斯艾利斯意大利文化学院）

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC64YCmn2yZYHaKsZDQdoN9g/featured?disable_polymer=1 （科尔多瓦意大利文化学院）