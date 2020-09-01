广播与1982年的马尔维纳斯群岛战争

在2020年这一年，我们庆祝阿根廷共和国广播一百周年。可以从不同的角度来看这一具有如此重要意义的事件。

我们打算谈一下广播在1982年马尔维纳斯群岛的战争中发挥的重要作用来庆祝广播一百周年。

因此，马尔维纳斯群岛的冲突向我们展示了战争中发展的广阔领域，其中包括军事，外交，经济，当然还有通讯领域。

随着时间的推移，大多数国家已经意识到在战争与和平时期广播可以作为一种有效武器的巨大潜力。

从历史上看，德国是第一个知道 如何将这种媒介用于纯粹的政治目的的国家。

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东京广播电台，德国广播电台，伦敦英国广播公司和其他电台在第二次世界大战期间被受战争影响的大国和国家用于宣传和军事目的。

战后时期和随后的冷战带来了独特的“电波战争”。在这些年中，涌现了无数具有特殊宣传风格的电台。例如，莫斯科广播电台，美国之音或北京广播电台等等以及一些秘密广播电台。

1982年4月2日之前马尔维纳斯群岛有福克兰群岛广播电台（FIBS）。该台用英语在536 和2370 千赫上广播。目的是用调频幅度覆盖当时被称为史丹利港的港口，并试图通过短波到达岛屿上更偏远的地区。

还有阿根廷公共对外广播电台（RAE）和阿根廷新闻广播电台用英语以短波面向岛屿广播。

至于电视，在群岛上有时仅可以收到里奥加耶戈斯的第9台。

从1982年4月2日起，当武装部队收回了马尔维纳斯群岛和其他岛屿的领土时，电台的情况发生了巨大的变化。

在阿根廷军队收复群岛几天之后，LRA60马尔维纳斯群岛国家广播电台诞生了。

福克兰群岛广播电台被军事占领，其设施被阿根廷国家电台纳入使用。从那时起LRA60马尔维纳斯群岛国家广播电台开始播送其节目。

在敌对行动期间，原福克兰群岛广播电台的播音员瓦茨继续担任LRA60的播音员，为了利用他对当地环境的了解、对英语的熟练掌握和所有马尔维纳斯区域主义的雇员，而犯下了向英国军队透露了军事战略数据的严重错误。例如，向英国人通报说，尽管受到英军的轰炸，这些岛屿的机场仍在继续运转。

在战争期间和直到战争结束，LRA60马尔维纳斯国家广播电台通过位于阿根廷港周边的电缆系统传输了其节目，并增加了中波536 和 短波2370 频率。短波频率被用作阿根廷大陆的中继站，这样，其节目就被其他阿根廷电台接收和广播。 用作中继站的频率分别为15890 KHz和24146 KHz。

LRA60的节目种类繁多，包括英语和西班牙语音乐，直接播出BBC的体育节目以及针对城市和农村人口的社区公告等。

那时，阿根廷共和国加大了对马尔维纳斯群岛的广播。RAE和新闻广播电台的特别节目通过频率6060 千赫以短波播放，还加上了一些国家广播电台分台的节目内容。

LRA60的中波信号也用于对群岛两个最重要岛屿（格兰马尔维纳和索莱达）的农村人口进行的宣告和协调。

但是，在1982年5月1日之后的日子里，中波和短波信号经常被电台的技术操作人员静音，因为他们在智利的接收效果更好，并被智利窃听者用于反对阿根廷共和国的间谍活动。

6月14日英国殖民部队收复这些岛屿日期的前几天，阿根廷港被英军轰炸，LRA60马尔维纳斯群岛国家广播电台因停电而停播。海陆空的袭击也摧毁了中波天线及其发射器。

现在，让我们再次回到阿根廷刚刚收复马尔维纳斯群岛的那几天。当英国宣布派出庞大的“特遣部队”要夺回这些岛屿时，阿根廷共和国开始运营一个宣传电台，名为“自由”，用英语向当时正开始穿越大西洋的英军广播。

“自由”台用一种甜美而性感的女性声音，向年轻的英国士兵讲述了英国对阿根廷进行的侵略。

战争结束多年后，人们得知那是西尔维娅·费尔南德斯·巴里奥斯（SilviaFernándezBarrios）的声音，当时她是阿根廷彩色电视台（LS82 TV Channel 7）的播音员，而著名的播音员和记者恩里克·亚历杭德罗·曼奇尼则在节目内容上进行了合作。

当时的阿根廷军事当局试图通过转播当时最受欢迎的三个不同短波频率的电台来满足驻扎在马尔维纳斯群岛和巴塔哥尼亚不同地理位置的阿根廷士兵的娱乐需求。这三家电台是： 在音乐上受到年轻人好评的LS10广播电台； 在体育节目以及足球，拳击和赛车上占优势的LS5 Rivadavia电台和新闻内容吸引了大量听众的LS4 Continental电台。

应当指出的是，自1976年的军事政府期间，所有这些电台，除少数例外，均已受到军方干预，其节目制作受到严格审查。

在马尔维纳斯战争期间，英国广播公司（BBC）延长了其针对拉丁美洲西班牙语的广播时间以及针对群岛居民的英语广播时间。从1982年5月1日起，加剧了这场广播战争：英国广播公司（BBC）谴责阿根廷干扰了其面向拉丁美洲的广播，而布宜诺斯艾利斯国家广播电台当局报告说，其短波电台受到了可能来自美洲大陆北部的干扰。

在今年庆祝阿根廷广播一百周年这样特殊的日子之际，我们必须记住我国在收复马尔维纳斯群岛并之后对其进行争战中广播所扮演的重要角色。

主持: 汲丽娜

制作: 阿纳尔多·斯莱恩

网页：胡利安·科尔特斯