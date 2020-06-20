对于费尔南德斯总统来说，“团结面对现在和未来很重要”

在“联邦访谈”周期内，RAE-阿根廷迈向世界与来自全国49个国家电台分台的记者参加了对阿尔贝托·费尔南德斯总统的采访。

这一次，RAE阿根廷迈向世界任命意大利语团队的马塞洛阿亚拉（Marcelo Ayala）代表本台的八种语言：西班牙语，英语，葡萄牙语，华语，日语，意大利语，德语和法语参加了采访。

对于公共媒体具有历史意义。国家广播电台的布兰卡港（Bahía Blanca）; 布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）; 科尔多瓦（Córdoba）; 艾斯盖尔（Esquel）; 门多萨（Mendoza）; 巴拉那（Paraná）; 特尔比奥河（Río Turbio）; 罗萨里奥（Rosario）; 萨尔塔（Salta）; 圣胡安（San Juan）分台和RAE- 阿根廷迈向世界参加了访谈。国家公共电视台负责播放。

话题包括阿根廷冠状病毒流行疫情，以及阿根廷就国际债务进行的谈判。费尔南德斯总统强调了对外关系使阿根廷进入全球的重要性。

// 我们必须与美国，中国，德国，法国，西班牙建立和谐的关系。特别是与本地区的国家。南方共同市场依然是我们的家园，我们的共同目的地。因此，深化南方共同市场的发展对我来说是中心议题。

我意识到现在不是一个好时机，因为南方共同市场国家中的一个国家与我的想法不一样。他们试图与南方共同市场保持一定的距离。

但是我认为这对阿根廷没有什么好处///

与此同时，费尔南德斯总统认为，冠状病毒疫情带来的全球社会和经济危机是一个实现“更公平”世界的“机会”。

/// 我认为这是全世界重新思考如何打造自己的绝好机会。不平等与社会失衡的世界不只是出现在La Matanza（是布宜诺斯艾利斯省的一个人口密集的地区），也出现在穿黄色背心的巴黎。我认为现在是认真考虑我们想要什么样的世界以及我们想要生活在什么样的世界的时候了。////

翻译和主持: 汲丽娜Lina Ji