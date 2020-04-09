家中制作节目3

听众朋友你好，欢迎收听在家中制作的节目，我是节目主持人，汲丽娜。冠状病毒继续对全球的经济和人们的生活造成极大的不良影响。为了避免大规模的病毒感染，阿根廷正在实施全民强制隔离措施，只有少数拥有通行证的人可以流动，他们是每天冒着生命危险的白衣天使，以及向人们无私奉献的各行业工作人员。

自从冠状病毒开始在阿根廷传播以来，几乎每天都有新增的感染病例和死亡病例。到目前为止，仅剩三个省暂无感染病例，分别是Catamarca、Formosa和Chubut。根据传染病学专家的说法，在实施强制隔离措施之前的几天里，这三个省份居民人数少、游客少，使其得以幸免，强制检疫和边境关闭的作用也至关重要。

阿根廷传染病学会（SADI）前主席说：“这种病毒以大城市为中心，活动较少的的小省份更有可能控制局势。”

布宜诺斯艾利斯省萨拉特 (Zarate)市市长要求当地市民在外出时必须佩戴口罩，以防止疫情蔓延。

这是阿根廷首个采取此措施的城市。萨拉特市政府要求自4月7日起，所有公共场所，包括外出、前往公共场所、银行、商店、会议场所等等的地方，必须佩戴口罩。

胡胡伊省省长杰拉尔多·莫拉莱斯（Gerardo Morales）也宣布，为了应对冠状病毒疫情，胡胡伊省将从4月10日起要求民众在公共场所佩戴口罩。

此外他还在他的推特账户上宣称“不遵守这项新措施的人，将会被处以1000比索的罚款。”

世界卫生组织近日拒绝了将佩戴口罩作为有效的预防方法，但是在世界各地有许多城市已经开始对民众下令强制性佩戴口罩。

在阿根廷，民众普遍的观点是：只有那些在卫生部门工作的人、感染者或是有可能跟感染者接触的人才需要佩戴口罩。

在阿根廷的疫情背景下，各种募捐活动不断涌现，阿根廷第一夫人也不甘落后，她提议发起的名为“团结阿根廷”特别募捐节目共筹得近8800万比索；该笔资金将捐献给红十字会用于购买抗疫物资。

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募捐活动通过几家电视频道同步直播了近6个小时，也成为了阿根廷电视节目历史中罕见的一幕。

在节目中，不仅有现场表演，也有各界名人的发言、关于预防疫情的建议措施等等。

此外，阿根廷最高法院也通过决议降薪25%，捐献给医院用于购买抗疫物资。

决议表示：“尽管国家、省市政府已采取措施应对卫生紧急状况，但鉴于危机的严重程度，希望这一举动能成为个人和民间社会善举的补充。”

最高法院表示，卫生系统特别是公共医院在此情况下尤为重要，“大法官们认为，主动捐赠一定比例的薪资协助购买必要抗疫物资，并将其捐赠给医院。并且决定，若有必要，将延长该措施的实施期限。”

最后，我还要告诉大家，RAE从4月6日起通过迈阿密国际广播电台中继站发射中文节目的国际标准时间和频率有新的安排：周一至周五，09:00-10:00 频率 5950 千赫 发射目的地：北美，北美西部，亚洲。

在今天的家中制作节目结束之前，我想送给您诚挚的问候，复活节即将来临，祝您用微笑让快乐复活，幸福相拥每一秒；用坚强让勇气复活，成功相随每一次；用真诚让友谊复活，朋友相伴每一天。复活节来临，愿你幸福相陪，成功相随！让你的快乐每一天复活！

欢迎寄来您的收听报告至qslrae@gmail.com，我们将以电子QSL卡为您回执。我是节目主持人汲丽娜，谢谢收听！