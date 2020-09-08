佩德罗·阿兹纳尔（Pedro Aznar），阿根廷音乐诗人

RAE-阿根廷迈向世界与听众和粉丝分享每个人都期待的联邦访谈：本期采访了阿根廷音乐家和作曲家佩德罗·阿兹纳尔。

联邦访谈是一个国家广播电台49个分台的同事们聚会的空间，这一期他们与一位阿根廷音乐界享有很高知名度的音乐家进行了交谈。

Pedro Aznar在大流行疫期间通过流媒体庆祝了他61岁生日，音乐家朋友们在各自的家中陪伴他度过了这一天。

阿兹纳尔（Aznar）在1978年至1982年之间与查理·加西亚（CharlyGarcía），大卫·勒庞（DavidLebón）和奥斯卡·莫罗（Oscar Moro）一起成为塞鲁·吉兰（SerúGirán）乐队的成员。 然后，他与美国吉他手帕特·梅特尼（Pat Metheny）一起工作，并致力于他的独唱事业，至今已有25年以上了。

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他已经发行了30多张专辑，包括录音室专辑，现场录音，电影原声和与音乐家查理·加西亚和大卫·勒庞的二重唱。除了自己发表的200首作品外，他在个人生涯中还特别注意录制拉丁美洲，北美和英国音乐家的大约120首翻唱歌曲。

当他在Serú Girán乐队最有名的时候，放弃了一切并去伯克利音乐学院学习。阿兹纳尔作品非常多，再加上他还是一位摄影师，诗人和侍酒师。

主持：汲丽娜

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