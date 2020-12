​È partito il piano di vaccinazione anti Covid

RAE ARGENTINA TO THE WORLD

​Dopo l’operazione per la distribuzione di 300.000 dosi del vaccino Sputnik V arrivate dalla Russia, martedì 29 dicembre è partito in tutto il paese il piano strategico di vaccinazione anti Covid. In una prima fase sar à vaccinato il personale sanitario in prima linea nella lotta al Covid-19.

Lo schema di vaccinazione è partito in modo simultaneo in tutte le province. Nel quadro di un’operazione che ha compreso per la sua logistica centinaia di contenitori per la conservazione dei vaccini, tonnellate di ghiaccio secco e numerosi camion, sono state ricevute le dosi dei vaccini che hanno raggiunto 32 luoghi del territorio nazionale.

Il Ministro della Salute, Ginés Gonzalez García, ha definito il piano “una grande epopea, la vaccinazione più grande dell’Argentina” ed ha apprezzato il fatto che grazie al lavoro congiunto con le diverse circoscrizioni, questo lavoro si possa svolgere “con equità e uguaglianza di diritti per tutti gli argentini”.

Il primo a vaccinarsi nell’ospedale Posadas è stato l’intensivista Francisco Traverso, che dovrà ricevere la seconda dose a distanza di 21 giorni.

