Hace siete años, en el prólogo de Laura, el libro de María Eugenia Ludueña, Estela de Carlotto escribió: “Soy la mamá de Laura. La primera hija, la soñada, la querida, la esperada, igual que los otros tres que vinieron después. Pero ella fue algo especial por la vida que vivió: una vida corta, intensa, con mucho contenido. Vivió apurada, empapándose de su tiempo. Entregó su vida por un ideal, por un compromiso con su pueblo”.

Hoy, en diálogo con Radio Nacional Santa Fe y a días de cumplir 90 años, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo reflexionó: “En esta lucha que yo tengo, el dolor de la muerte de Laura lo voy a llevar mientras viva; aunque ella volvió un poco cuando encontramos a mi nieto. Pero yo entendí que el dolor se soporta cuando uno hace cosas por los demás”.

Luego de 43 años de lucha, de rondas, de lágrimas de dolor, de sonrisas de encuentro, Estela también miró hacia atrás: “Yo agradezco a la vida. Tuve una vida linda, una infancia linda, una familia muy linda…Me casé con mi único novio, que aunque no viva es mi novio hasta hoy porque lo amo. Y tengo hijos, hijos que lucharon por el país y me dieron el ejemplo de lo que se debe hacer. No se puede permanecer indiferente cuando la Patria nos necesita”.

“¿Por qué doy gracias a la vida? –se preguntó y contestó– Porque pude dejar algo en esta larga vida que Dios me concede. El Nunca Más es un eslogan nuestro que repercute en el mundo entero. Yo puedo sonreír, puedo estar en paz porque me brindé, en el momento en que me tocó un dolor muy grande, y creo que también lo hubiera hecho si no me hubiera tocado, ayudando a quienes sufrían la desaparición forzada de sus hijos. Estoy serena, muy serena”.

Oposición y Justicia

Entrevistada en el programa Te La Resumo, Estela de Carlotto también habló de actualidad y fue crítica y punzante en torno a la oposición política y a la Justicia. Consultada acerca de las marchas anticuarentena y las voces de funcionarios del gobierno anterior, la presidenta de Abuelas opinó que “quienes perdieron las elecciones, lejos de cumplir con la palabra del presidente que entregaba el mando a Alberto Fernández, que decía que iban a ser una oposición tranquila y colaboradora, son personas que conspiran en una situación tremenda como la pandemia y que creen que salir a la calle a gritar y ponerse como poncho una bandera son patriotas”.

“Desafían con insultos, agravios. Yo no quiero comparar, pero en la lucha de los organismos de derechos humanos, como Abuelas y Madres, que hace 43 años que estamos transitando la búsqueda de verdad y justicia, nunca se nos ocurrió hacer una horca con la cabeza de Videla y exhibirla en la Plaza de Mayo. Jamás lo hicimos porque no nos movió el odio sino el dolor y el amor por nuestros hijos y el respeto a la Justicia en democracia”, destacó.

—¿Preocupan esas manifestaciones?

—Creo que nos tienen que preocupar, porque tienen recursos, sobre todo de la prensa monopólica. Hay periódicos como Clarín y La Nación que no publican buenas noticias sino que lo hacen cuando ven la manera de profundizar la famosa grieta que fomentó el gobierno anterior. Lo que hay que hacer es salir al cruce de estas cosas sin violencia, con inteligencia y con esa tranquilidad de los que tenemos la verdad en la mano, la paciencia y el respeto por los demás.

—Pero, ¿ganan terreno?

—El terreno no lo ganan. Hay que reprochar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esa diferencia que hace cuando tolera a quienes son de su palo y, sin embargo, agrede a quienes nos salvan la vida, como los enfermeros y los médicos, a quienes hay que hacerles un monumento. Ellos están mañana, tarde y noche trabajando por la cantidad de casos que hay, también en esas marchas justamente.

“Los organismos de derechos humanos toda vez que podemos salimos al cruce. Hoy por ejemplo publicamos un documento por la prisión domiciliaria de Miguel Etchecolatz, que es un asesino”, dijo Estela de Carlotto a Nacional Santa Fe.

Y continuó: “Yo no sé si la Justicia no entiende que en los delitos de lesa humanidad no tienen ningún beneficio los reos, porque no han sido asesinos de una persona, sino de 30 mil. Han robado bebés, han robado bienes y han destrozado el país en esa dictadura que esperemos haya sido la última. Etchecolatz podrá estar viejo, pero son viejos muy malos. Seguro está conspirando para ver cómo puede educar a los uniformados nuevos para hacer el mismo daño que hicieron ellos. No corresponde que se los tenga en su casa, con todas las comodidades”.

En torno a la propuesta de una revisión sobre el ámbito judicial, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo describió las presentaciones realizadas, el aporte y los pedidos que se concretaron ante las autoridades nacionales.

“Cuando nos enteramos que se iba a hacer esa revisión, aportamos datos con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, con quien tenemos una excelente relación; con un punteo de necesidades y sugerencias para el encuentro de los nietos y los desaparecidos”, contó en primer lugar.

También se expresó acerca de una reunión que mantuvieron con el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, y señaló: “Necesitamos que se pongan puntos que son notables para el encuentro de las personas desaparecidas y para que se vuelvan a formar los espacios que teníamos, y que nos quitó el gobierno anterior, para intentar obtener datos en archivos, consignar alguna señal de dónde pueda estar un nieto o dónde pudieron haber llevado a determinadas personas”.

Paciente y atenta, desde su casa en la ciudad de La Plata, Estela de Carlotto finalizó la entrevista con un mensaje a las y los periodistas: “Gracias por trabajar por la Patria, los queremos muchos, lo necesitamos”.

DESCARGAR